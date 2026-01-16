VaiOnline
Solidarietà.
17 gennaio 2026 alle 00:25

Giochi e libri ai bambini del Libano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giocattoli, libri e materiale scolastico, che da Cagliari arriveranno sino ai bambini del Libano con il fondamentale supporto della Brigata Sassari.

Un gesto di grande solidarietà, realizzato grazie alla generosità della comunità del capoluogo, e che si concretizzerà con la consegna direttamente ai bambini da parte dei militari del 152° Reggimento durante la prossima missione di pace in Libano.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore umano, che ieri mattina ha visto la consegna simbolica del materiale con una cerimonia che si è svolta a Palazzo Bacaredda.

La consegna

A rappresentare l’amministrazione comunale la vicesindaca Maria Cristina Mancini e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Entrambi hanno voluto sottolineare il significato dell’iniziativa, che unisce la solidarietà della comunità cagliaritana all’impegno dell’Esercito italiano in un contesto delicato come quello libanese.

«L’amministrazione comunale è al fianco della Brigata Sassari e del 152° Battaglione, che interverrà in una missione di pace a supporto della popolazione in Libano», hanno detto Mancini e Benucci. «Grazie alla bontà d’animo e alla generosità di tutti i cittadini, i bambini libanesi riceveranno dai nostri militari giocattoli, libri, materiale didattico e di cancelleria che il Comune ha raccolto per loro».

Il sostegno

Il maggiore Antonello Masala, accompagnato dal graduato aiutante Giovanni Latte, ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa benefica e per il sostegno ricevuto dalla città. «Ringraziamo per il contributo che il Comune di Cagliari e la comunità ci stanno fornendo», ha spiegato. «Siamo entusiasti di portare i vostri doni dall’altra parte del Mediterraneo, ai bambini libanesi».

Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni civili e militari possa tradursi in un aiuto concreto, capace di andare oltre i confini geografici e di parlare direttamente alle nuove generazioni. Ma anche un segno di attenzione e speranza per chi vive in territori segnati dalle difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 