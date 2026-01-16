Giochi e libri ai bambini del Libano 

Giocattoli, libri e materiale scolastico, che da Cagliari arriveranno sino ai bambini del Libano con il fondamentale supporto della Brigata Sassari.

Un gesto di grande solidarietà, realizzato grazie alla generosità della comunità del capoluogo, e che si concretizzerà con la consegna direttamente ai bambini da parte dei militari del 152° Reggimento durante la prossima missione di pace in Libano.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore umano, che ieri mattina ha visto la consegna simbolica del materiale con una cerimonia che si è svolta a Palazzo Bacaredda.

La consegna

A rappresentare l’amministrazione comunale la vicesindaca Maria Cristina Mancini e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Entrambi hanno voluto sottolineare il significato dell’iniziativa, che unisce la solidarietà della comunità cagliaritana all’impegno dell’Esercito italiano in un contesto delicato come quello libanese.

«L’amministrazione comunale è al fianco della Brigata Sassari e del 152° Battaglione, che interverrà in una missione di pace a supporto della popolazione in Libano», hanno detto Mancini e Benucci. «Grazie alla bontà d’animo e alla generosità di tutti i cittadini, i bambini libanesi riceveranno dai nostri militari giocattoli, libri, materiale didattico e di cancelleria che il Comune ha raccolto per loro».

Il sostegno

Il maggiore Antonello Masala, accompagnato dal graduato aiutante Giovanni Latte, ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa benefica e per il sostegno ricevuto dalla città. «Ringraziamo per il contributo che il Comune di Cagliari e la comunità ci stanno fornendo», ha spiegato. «Siamo entusiasti di portare i vostri doni dall’altra parte del Mediterraneo, ai bambini libanesi».

Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni civili e militari possa tradursi in un aiuto concreto, capace di andare oltre i confini geografici e di parlare direttamente alle nuove generazioni. Ma anche un segno di attenzione e speranza per chi vive in territori segnati dalle difficoltà.

