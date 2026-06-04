Giochi e laboratori, 300 bambini iscritti alla ludoteca estiva 

Ultimo suono della campanella scolastica e il primo della ludoteca estiva, a Sanluri si parte il 15 giugno. Quest’anno il servizio registra numeri da record con ben 288 iscrizioni di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno. Se la fascia tra i 6 e i 10 anni si conferma quella tradizionalmente più numerosa, la sorpresa arriva dai piccoli tra i 3 e i 5 anni e soprattutto dagli adolescenti. Un segnale positivo che evidenzia l’importanza dell’iniziativa anche per i più grandi attraverso attività pensate per loro. Il programma prevede un’offerta ampia e diversificata che spazia dalle attività di animazione e gioco nei locali della ludoteca, al parco, presso gli impianti sportivi, piscina e mare, occasioni di svago, ma anche socializzazione e crescita lontani dai banchi. Tra le novità figura anche l'avvio anticipato, una richiesta caldeggiata dalle famiglie per garantire il servizio nella prima parte dell’estate, con le scuole appena chiuse. Le quote di partecipazione sono state determinate in base all’Isee delle famiglie, per favorire la più ampia accessibilità al servizio, senza escludere le fasce più deboli. L’investimento ammonta a circa 89 mila euro, ovvero la base d’asta dell’appalto. ( s.r. )

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