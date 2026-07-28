Giochi e impegno, 40 ragazzi al campo scuola della Caritas 

Quaranta ragazzi e una nuova esperienza di crescita e socializzazione tra mare, giochi, laboratori. Tutti al campo scuola Centro educativo diffuso Summer Edition 4 della Caritas diocesana di Ales-Terralba, che ha il suo quartier generale a San Gavino. Il campo, da ieri fino al 2 agosto, si tiene nella colonia Cenacolo nella Marina di Arborea. Don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana, parla di «un’esperienza di condivisione e crescita, in un ambiente sano, con un bel gruppo che li guida e con tanto desiderio di esplorare sé stessi e il mondo. Tutto contribuisce a far crescere la comunità nella consapevolezza che l’educazione è fondamentale per i nostri paesi».

Il campo scuola è da sempre un’esperienza di vita altamente formativa: vivere insieme 24 ore su 24 significa imparare a stare con gli altri, superare le diversità di vedute e aiutarsi reciprocamente. Una convivenza che chiede a ciascuno di mettersi in gioco, ma che ripaga regalando emozioni forti e relazioni autentiche. Il filo conduttore di questa quarta edizione è il tema del Grest 2026 “Bella Fra” declinato attraverso i contenuti del campo estivo “Made in Assisi”, interamente dedicato al mondo dei tessuti. Filo, trama e ordito diventano così una metafora della vita e delle relazioni che diventano forti se sapientemente intrecciate. ( g.pit. )

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