Gigi Sanna e gli Istentales: «Donne, non siete sole» 

Si intitola “Promesse mascherate” il brano che questo pomeriggio alle 14, su Rai 1, sarà presentato da Gigi Sanna e dai suoi Istentales insieme a Elio delle Storie Tese nel programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. Un progetto musicale dal forte valore sociale, disponibile su tutte le piattaforme dallo scorso 8 marzo, che nasce come denuncia contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

Scritto da Gigi Sanna e Maria Paola Masala, il brano affida il suo messaggio a una formazione d’eccezione che, oltre agli Istentales – con Gigi Sanna, Sandro Canova, Luca Floris, Francesco Lai, Tonino Maccari e Francesco Caboni – riunisce Roberto Vecchioni, Elio, Paolo Fresu, Yuri Cilloni dei Nomadi, Dolcenera e il coro femminile Urisè di Orosei. Un lavoro corale che unisce sensibilità diverse per arrivare con forza al pubblico.

«Purtroppo ogni giorno si parla di femminicidi», spiega Sanna, «la musica può essere il mezzo più diretto per raggiungere il cuore delle persone. Quando una donna dice basta, quel “basta” deve essere rispettato. Oggi sembra quasi scomparsa la parola libertà». Il progetto ha anche una finalità concreta: il ricavato del brano sarà devoluto all’associazione antiviolenza Onda Rosa di Nuoro. «La cosa più bella è stata riuscire a coinvolgere artisti di questo livello: ognuno ha scelto di metterci la faccia». La prima esecuzione dal vivo è in programma ad Alghero nel giorno di Pasquetta, con la partecipazione di Dolcenera e dei Nomadi, per portare il messaggio anche fuori dagli studi televisivi e trasformarlo in un momento condiviso con il pubblico ( m.p. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA