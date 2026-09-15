Ghiotta occasione per la Torres 

Sassari. La serenità a portata di vittoria col bis in casa. Secondo turno di fila al “Vanni Sanna” per la Torres, dove alle 18.30 è di scena la Pianese, una delle tre squadre del girone che non ha mai vinto, ma ha ottenuto finora solo due pareggi. I rossoblù sono a quota 6, perfetti finora in casa. Con la terza vittoria si installerebbero in zona playoff, potendo guardare con meno apprensione al recupero dei tanti infortunati.

Note positive

A proposito, il rientro di Mastinu, utilizzato dopo l’intervallo nel 3-2 contro l’Ostiamare, è una buona notizia, perché le sue aperture illuminanti danno ariosità alla manovra d’attacco. Così come è confortante la buona prova da esterno di Lunghi (meglio a destra che a sinistra) in un settore in emergenza dopo l’infortunio a Zecca e gli acciacchi di Corsinelli. Altra nota positiva i 40 minuti in campo dell’attaccante Bunino, giocatore che unisce buona velocità a prestanza fisica. Suo l’assist per la terza rete dello scatenato Di Stefano: gol numero 5 della stagione (compresa la Coppa Italia) che diventa il numero 16 dell’anno solare.

Le assenze

Domenica non erano in panchina i difensori Zanandrea e Scaringi, quindi l’unico giocatore a portata di cambio sarà ancora Kebbeh e forse la gara odierna è quella giusta per vederlo finalmente in campo qualche minuto.

L’avversaria

Solo due punti in classifica, ma con pareggi di una certa sostanza, in casa e sempre senza subire reti: 0-0 contro Vado e Grosseto. Viceversa in trasferta ha sempre perso (2-0 a Campobasso e 1-0 a Guidonia) senza segnare. La Pianese è l’unica formazione del girone che dopo quattro giornate non ha ancora fatto gol. Chissà che non serva a dare fiducia alla difesa torresina che invece salvo il match contro la Sambenedettese ha sempre incassato almeno 2 gol.

Il modulo scelto da Zanchetta per la formazione toscana (di Piancastagnaio) è il 3-5-2, molto simile a quello sassarese. La Pianese è squadra molto giovane, con solo sei giocatori che superano i 25 anni, quindi si suppone sia in grado di esprimere ritmi elevati anche in fase di non possesso palla. Anche per questo aspetto sarà un test di grande interesse per la Torres che a Grosseto ha patito la rapidità degli avversari.

I precedenti

Una curiosità che riguarda i precedenti, tutti freschissimi visto che prima della stagione 2024/25 le due squadre non si erano mai affrontate: i toscani hanno due vittorie contro la singola dei rossoblù, 3-0 due anni fa con eurogol di Scotto nel recupero, realizzato con un pallonetto da 40 metri.

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Lunghi, Brentan, Mastinu, Masala (Liviero); Di Stefano, Carboni (Pennington); Scotto. Allenatore Greco.

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