SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie C.
16 settembre 2026 alle 00:46

Ghiotta occasione per la Torres 

Alle 18.30 con la Pianese al “Vanni Sanna” per la vittoria-bis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. La serenità a portata di vittoria col bis in casa. Secondo turno di fila al “Vanni Sanna” per la Torres, dove alle 18.30 è di scena la Pianese, una delle tre squadre del girone che non ha mai vinto, ma ha ottenuto finora solo due pareggi. I rossoblù sono a quota 6, perfetti finora in casa. Con la terza vittoria si installerebbero in zona playoff, potendo guardare con meno apprensione al recupero dei tanti infortunati.

Note positive

A proposito, il rientro di Mastinu, utilizzato dopo l’intervallo nel 3-2 contro l’Ostiamare, è una buona notizia, perché le sue aperture illuminanti danno ariosità alla manovra d’attacco. Così come è confortante la buona prova da esterno di Lunghi (meglio a destra che a sinistra) in un settore in emergenza dopo l’infortunio a Zecca e gli acciacchi di Corsinelli. Altra nota positiva i 40 minuti in campo dell’attaccante Bunino, giocatore che unisce buona velocità a prestanza fisica. Suo l’assist per la terza rete dello scatenato Di Stefano: gol numero 5 della stagione (compresa la Coppa Italia) che diventa il numero 16 dell’anno solare.

Le assenze

Domenica non erano in panchina i difensori Zanandrea e Scaringi, quindi l’unico giocatore a portata di cambio sarà ancora Kebbeh e forse la gara odierna è quella giusta per vederlo finalmente in campo qualche minuto.

L’avversaria

Solo due punti in classifica, ma con pareggi di una certa sostanza, in casa e sempre senza subire reti: 0-0 contro Vado e Grosseto. Viceversa in trasferta ha sempre perso (2-0 a Campobasso e 1-0 a Guidonia) senza segnare. La Pianese è l’unica formazione del girone che dopo quattro giornate non ha ancora fatto gol. Chissà che non serva a dare fiducia alla difesa torresina che invece salvo il match contro la Sambenedettese ha sempre incassato almeno 2 gol.

Il modulo scelto da Zanchetta per la formazione toscana (di Piancastagnaio) è il 3-5-2, molto simile a quello sassarese. La Pianese è squadra molto giovane, con solo sei giocatori che superano i 25 anni, quindi si suppone sia in grado di esprimere ritmi elevati anche in fase di non possesso palla. Anche per questo aspetto sarà un test di grande interesse per la Torres che a Grosseto ha patito la rapidità degli avversari.

I precedenti

Una curiosità che riguarda i precedenti, tutti freschissimi visto che prima della stagione 2024/25 le due squadre non si erano mai affrontate: i toscani hanno due vittorie contro la singola dei rossoblù, 3-0 due anni fa con eurogol di Scotto nel recupero, realizzato con un pallonetto da 40 metri.

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Lunghi, Brentan, Mastinu, Masala (Liviero); Di Stefano, Carboni (Pennington); Scotto. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il comitato Sa Bardiania de sa Nurra: la distanza di protezione è fissata da leggi e sentenze

Pale vicino a nuraghi e necropoli, i progetti che minacciano l’Isola

Monito alla Regione: si rischia una distruzione senza precedenti 
Al. Car.
La tragedia

Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone

Ex operaio forestale precipita durante la messa: nessuno scampo 
Fabio Ledda
l’allarme

Risse e coltelli, a Cagliari cresce la paura

Arrestato un minorenne per spaccio. Residenti e commercianti: «Non se ne può più» 
Alessandra Ragas
La polemica.

Sestu, odio social sulla consigliera

Ylenia Mascia
Regione

Staffetta alla guida delle commissioni,  maggioranza divisa

A rischio il presidente del Bilancio per incompatibilità col ruolo nel M5S 
Roberto Murgia
La proposta: abbassamento dei massimali degli assistiti e stipendi equiparati a quelli di magistrati e parlamentari

«Servizi migliori? Rivalutiamo i medici di base»

Il presidente di Confapi Sanità Deriu: ridare dignità e prestigio a chi opera nel territorio 
Massimiliano Rais
Roma

Un piano per togliere la Lazio a Lotito

Indaga la Dda, perquisizioni per Bisignani e i vertici della Banca del Fucino 