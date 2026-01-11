VaiOnline
Sinnai.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Gestione dei rifiuti, critiche della minoranza alla Giunta 

I sette consiglieri comunali di minoranza chiedono la convocazione del Consiglio comunale di Sinnai per un’ordine del giorno sulla gestione dei rifiuti, «con la richiesta di revisione dei regolamenti Tarip e Igiene urbana, e i chiarimenti sulla mancata convocazione della consulta per le pari opportunità, approvata lo scorso aprile».

La richiesta di convocazione è stata presentata al presidente dell’assemblea Massimiliano Mallocci, firmata dai consiglieri Aurora Cappai, Roberto Loi, Paride Casula e Cosimo Lai di ”Uniti per Sinnai”, da Aldo Lobina di “Sinnai libera”, da Roberta Simoni e Walter Zucca di Forza Italia. In particolare, i firmatari chiedono che venga trovata una soluzione ai disagi delle famiglie con anziani, bambini e persone con disabilità in casa, aggiungendo che «i pannolini non possono restare accumulati per sette giorni, né in casa e neppure nei cortili».In questo contesto, la minoranza sostiene che «il ritiro del secco programmato una volta ogni due settimane, sia una scelta sbagliata, fatta in fretta senza coinvolgere il Consiglio». Sottolinea che, «i problemi della tariffa puntuale sono tanti», aggiungendo che, «di puntuale ha solo la bolletta salata, a fronte di un servizio di raccolta dimezzato. La politica ha il dovere di porre rimedio».

