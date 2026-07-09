Germania, Marquez all’attacco delle Aprilia 

La MotoGp si prepara a correre in Germania tra presente, futuro e l'imminente pausa estiva. A prendersi la scena più di tutti è il campione del mondo Marc Marquez che dopo l'inizio di stagione sotto tono a per cadute e problemi fisici, è tornato in piena corsa per il Mondiale in una classifica iridata comandata dai piloti Aprilia con Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi (193 punti contro 186). Lo spagnolo della Ducati ufficiale è quinto a quota 153. In vista dell'appuntamento al Sachsenring (stamattina le prove libere, poi le pre-qualifiche), Marquez lancia la sfida ai piloti dell'Aprilia. «Quando il campionato è aperto significa che nessuno ha un vantaggio chiaro. Bezzecchi è stato forse il più veloce, ma non il migliore perché Martin è più avanti. Dopo la pausa estiva capirò dove potrò arrivare». In recupero dopo la caduta Bezzecchi: «Ancora non sto benissimo. Il mio approccio a questo GP sarà diverso, proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare».

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