Germania forza sette 

Germania 7

Curaçao 1

Germania ( 4-2-3-1 ) : Neuer, Kimmich (38' st Anton), Tah (28' st Rudiger), Schlotterbeck, Brown (28' st Raum), Nmecha (28' st Goretzka), Pavlovic, Sané, Musiala (19' st Undav), Wirtz, Havertz. In panchina Baumann, Nuebel, Thiaw, Leweling, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Woltemade, Beier. Ct Nagelsmann.

Curaçao (4-3-3) : Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, J.Bacuna, L.Bacuna, Chong (38' st Kastaneer), Locadia (19' st Margaritha), Hansen (1' st Antonisse). In panchina Bodak, Doornbusch, Sambo, Gaari, Van Eijma, Brenet, Roemeratoe, Martha, Felida, Noslin, Gorre, Kuwas. Ct Advocaat.

Arbitro : Jayed (Marocco).

Reti : nel pt al 6' Nmecha, al 21' Comenencia (C), al 38' Schlotterbeck e al 50' Havertz su rigore; nel st 2' Musiala, 22' Brown, 33' Undav, 43' Havertz.

Houston. La Germania batte 7-1 Curaçao a Houston nella prima partita del girone E dei Mondiali. In vantaggio dopo 6 minuti con Nmecha, i tedeschi subiscono il pari dei debuttanti con Comenencia ma prima dell'intervallo si riportano avanti. Nella ripresa dilagano.

La partita

Comincia forte la Germania e, mentre i caraibici studiano le posizioni, si trova già in vantaggio al 5' con Nmecha, che triangola con Wirtz e trova l'angolino. I tedeschi insistono ma Sanè e Wirtz mandano fuori. Curaçao però ha fisico e discreta tecnica: i suoi nazionali si battono come leoni e raggiungono un imprevedibile pareggio con un contropiede e un rimpallo che favoriscono Comenencia: conclusione che buca Neuer. Festa senza fine in campo e sugli spalti e per un po’ i tedeschi sentono la pressione. Ci vuole un colpo di testa chirurgico del gigante Schlottenberg al 38' per mettere in discesa il match. Un improvvido fallo in area di Bazoer su Nmecha al 48' procura un rigore, freddamente trasformato dallo specialista Hawertz.

La ripresa

La partita è indirizzata e nella ripresa per i tedeschi si trasforma in un utile allenamento. Anche perché, alla prima azione della ripresa, Kimmich crea un varco per Musiala che con un diagonale preciso realizza il suo primo gol al mondiale e esce dall'incubo dell'infortunio che, subito l'anno scorso al mondiale per club, gli ha sottratto gran parete della stagione. La Germania gioca sul velluto e, nonostante la presenza di giocatori con esperienze in Europa, Curaçao cede. Sanè si mangia un gol già fatto, ma sono più precisi Brown prima e Undav poi a girare in gol assist precisi. Poi tocca a Havertz firmare una doppietta e fissare il risultato sul 7-1. Le prossime partite daranno indicazioni per capire se la Germania può arrivare lontano.

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