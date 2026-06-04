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L’incontro.
05 giugno 2026 alle 00:34

Genneruxi, confronto su decoro urbano e traffico 

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Sicurezza, viabilità, cantieri stradali, decoro urbano. Sono alcuni dei tanti temi che saranno affrontati stasera nell’incontro pubblico organizzato dal comitato di quartiere di Genneruxi. Appuntamento alle 17,30 nel salone parrocchiale della chiesa del Santissimo Crocifisso, tra via Zagabria e piazza Marsiglia. Obiettivo: condividere con i residenti le attività svolte dal comitato e valutare assieme i prossimi passi da compiere. «Un confronto atteso», riferisce il presidente del comitato “Genneruxi - Via Mercalli”, Virgilio Ricci, «che si rende ancor più necessario visto il perdurare dei problemi storici della nostra zona e l’assenza di risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale, anche in seguito ad alcuni recenti incontri interlocutori». Si tratteranno temi centrali per la vita del quartiere: le criticità di viabilità e traffico tra viale Marconi e l’Asse mediano, gli urgenti interventi richiesti per il decoro urbano, l’illuminazione e la sicurezza stradale, come marciapiedi e attraversamenti pedonali in via Mercalli, via Galvani e via dell’Abbazia. «Un focus specifico sarà dedicato alla tutela della salute pubblica e del valore delle abitazioni, con la discussione sulle azioni da intraprendere per la mitigazione dei rumori e delle vibrazioni causate dalla metropolitana leggera e dal transito dei veicoli lungo l’Asse mediano».

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