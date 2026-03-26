Gatto bloccato nell’acqua, lo salvano i vigili del fuoco 

Il miagolio disperato ha richiamato l’attenzione dei proprietari. Un gatto bianco e nero due sere fa è rimasto intrappolato in uno scantinato allagato in un edificio semi abbandonato.

Il povero micio, in un metro e mezzo d’acqua, aveva poche possibilità di salvezza ma fortunatamente i proprietari (che lo cercavano dal giorno precedente) se ne sono accorti e subito hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta: due vigili in assetto Sfa (soccorso fluviale alluvionale) hanno raggiunto il micio e, dopo averlo messo in salvo, lo hanno riconsegnato ai padroni.

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