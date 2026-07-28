Gardaland, incendio sotto le montagne russe  

Verona. Momenti di paura nel primo pomeriggio al parco divertimenti di Gardaland Resort, per un incendio che è divampato poco prima delle 14 nella zona vecchia della struttura a Castelnuovo del Garda (Verona). Le fiamme si sono sviluppate velocemente nell'area chiamata Far West, una struttura in legno molto frequentata all'ingresso del parco, sotto l'attrazione "Raptor", una montagna russa che ha un'altezza massima di 33 metri e sviluppa punte di velocità fino a 90 chilometri all'ora.

Subito si sono attivate le squadre di soccorso del parco, che hanno allontanato le persone, quindi sono sopraggiunti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti, e il parco è rimasto sempre operativo, me la immagini del rogo sono state ben presto diffuse in rete, attraverso la pagina Facebook “Orgoglio bresciano”, che è stata ripresa anche nel profilo social del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. Si vedono fiammate alte e una nube di fumo nero, che ben presto è stato visibile da ogni parte di Gardaland. Si nota anche la gente che viene fatta allontanare senza panico dalla zona, grazie agli steward del più grande parco divertimenti d'Italia, di proprietà del gruppo Merlin Entertainment. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del rogo.

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