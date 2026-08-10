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Poetto.
11 agosto 2026 alle 00:38

Furto di uno zaino, giovane in manette 

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Fuori dal servizio non hanno perso un istante e sono intervenuti per bloccare un giovane accusato di aver appena rubato uno zaino nella spiaggia del Poetto. Due carabinieri si trovavano in uno stabilimento balneare per trascorrere una giornata al mare. Ma appena hanno visto un uomo afferrare una sacca incustodita su un asciugamano, sono corsi riuscendo a bloccare il presunto ladruncolo.

L’intervento è avvenuto domenica pomeriggio. Secondo la ricostruzione, un 26enne di nazionalità algerina, disoccupato e senza fissa dimora, ha cercato di portar via lo zaino di una bagnante. La sua fuga però è stata interrotta quasi subito dai due carabinieri liberi dal servizio. Il giovane come disposto dal pm di turno è stato arrestato e portato da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia nella caserma di via Nuoro. Ieri, nel processo per direttissima, l’arrestato è stato convalidato.

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