«Furti e degrado al cimitero: servono controlli» 

Furti di arredi tombali, manutenzione delle aree verdi, pulizia e videosorveglianza.

Il cimitero monumentale e le nuove aree del complesso finiscono al centro di un’interpellanza della minoranza di centrosinistra, primo firmatario Umberto Marcoli. Per i firmatari il camposanto è «uno dei luoghi più delicati e identitari della città», ma da tempo presenta criticità che incidono sul decoro e sulla percezione di sicurezza. Nel documento vengono richiamati i ripetuti furti di arredi tombali, definiti «non solo un danno materiale, ma un vulnus morale per le famiglie», oltre alla presenza di vegetazione incolta, vialetti degradati e cestini dei rifiuti spesso pieni o sporchi. Un quadro che, secondo l’opposizione, contrasta con il recente intervento di riqualificazione dei giardini d’ingresso.

I consiglieri chiedono quali misure siano state adottate contro i furti e se il Comune intenda installare impianti di videosorveglianza nei punti più esposti. Domandano inoltre il cronoprogramma della manutenzione ordinaria e straordinaria, la frequenza della pulizia dei cestini, una verifica complessiva del servizio di igiene urbana all’interno del cimitero e un controllo costante dell’intero complesso. ( m. g. )

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