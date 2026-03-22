Furgone si ribalta, cinque feriti 

La passeggiata al parco di Zuradili in una domenica ormai primaverile è finita in ospedale per cinque giovanissimi. I ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente nelle strade sterrate della borgata nota per la chiesetta campestre di Santa Maria, a pochi chilometri da Marrubiu. Il più grave, un 19enne, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Cagliari, dove è ricoverato in condizioni critiche. Feriti anche i quattro amici che viaggiavano con lui a bordo del furgoncino finito contro un muretto.

L’impatto

Il parco di Zuradili, come ogni domenica, era affollato da tanti marrubiesi che raggiungono la borgata per trascorrere un pomeriggio all’aperto. All’improvviso quell’impatto violento: erano da poco passate le 15.30 quando, per cause ancora da chiarire, la Citroen Nemo con a bordo i cinque giovani amici ha urtato una Kia Sportage. Dopo l’impatto, il furgoncino è finito contro un muretto in pietra ribaltandosi su un lato. Alcuni dei ragazzi sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo, altri invece sono stati aiutati dalla coppia che si trovava a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente. Subito sono stati allertati i soccorsi, le condizioni di uno dei ragazzi sono sembrate da subito più serie tanto che il personale del 118 ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari per vari traumi, preoccupavano particolarmente quelli al volto. Gli altri sono stati accompagnati al San Martino di Oristano e all’ospedale di San Gavino per ulteriori accertamenti. Hanno riportato vari traumi e lesioni ma dai primi riscontri sembra che le loro condizioni non siano preoccupanti.

Accertamenti

Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e per accertare eventuali responsabilità. Nella strada di Zuradili anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che ha messo in sicurezza l’area.

La notizia del grave incidente ha scosso tutta Marrubiu, dove i cinque ragazzi sono molto conosciuti: quattro di loro giocano nella squadra di basket del paese. Adesso c’è molta apprensione per le loro condizioni, tutta la comunità fa il tifo perché vincano la partita più importante e tornino presto in campo.

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