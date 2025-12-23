Fullkrug al Milan: potrà giocare contro il Cagliari 

MILANO. Visite mediche e firma sul contratto: è iniziata l'avventura al Milan di Niclas Fullkrug. Sbarcato lunedì sera a Milano, l'attaccante tedesco ha raggiunto la clinica la Madonnina per sottoporsi ai controlli fisici prima di raggiungere la sede del club. Per gli annunci bisognerà aspettare il 2 gennaio, giorno di inizio della sessione di calciomercato, ma il Milan ha giocato d'anticipo e ha già compiuto tutti gli step per schierare l'attaccante alla ripresa del campionato, che per i rossoneri sarà in trasferta contro il Cagliari.

Primi tentativi

Il Milan aveva già provato a portare Fullkrug in rossonero nel 2024, ma alla fine scelse di puntare su Alvaro Morata perché il Borussia Dortmund chiedeva più di 30 milioni. Ora le parti si sono ritrovate: il tedesco proverà a riscattare la deludente annata vissuta al West Ham, mentre Massimiliano Allegri potrà contare finalmente su più alternative offensive, anche perché Rafael Leao sembra aver recuperato la condizione migliore ed è pronto per scendere in campo con il nuovo anno. Fullkrug potrebbe non essere l'unico colpo di mercato del Milan. La risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi ha chiuso ufficialmente una storia che non è mai decollata.

La difesa

Ma viste le difficoltà nelle ultime uscite del Milan, serve anche un rinforzo in difesa. In Supercoppa contro il Napoli, De Winter non è stato all'altezza. Ci sono vari nomi che sono stati affiancati al Milan, da quello clamoroso di Skriniar, il cui trasferimento farebbe discutere visto che è stato pilastro dell'Inter, a Federico Gatti, alla Juventus un pupillo di Allegri. Piace anche Eric Dier del Monaco, che ha giocato al Bayern e al Tottenham. Il Milan non punta apertamente allo scudetto, ma anche per tornare in Champions League - obiettivo dichiarato - alla squadra di Allegri serve più equilibrio. Il calendario è favorevole, ma in sfide non complicate il Milan si spegne. Allegri ci lavorerà in questi giorni perché, come ha più volte spiegato, gennaio sarà decisivo per gli equilibri dei primi posti in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA