30 novembre 2025 alle 00:23

Fugge dalla comunità, arrestata e rinchiusa in carcere a Uta 

Fine settimana intenso per i carabinieri, che venerdì sera hanno arrestato una disoccupata di 53 anni su ordine di custodia cautelare del Tribunale. La donna era agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica nell’ambito di un procedimento in corso per atti persecutori, ma il 17 novembre scorso si era allontanata senza permesso. Dopo diversi giorni di ricerche, i carabinieri della stazione di Pirri sono riusciti a rintracciata e l’hanno condotta nel carcere di Uta.

Ci sono poi le denunce in stato di libertà nei confronti di due giovani senza dimora, di 29 e 26 anni, accusati di aver danneggiato una Fiat 500X in sosta in viale Colombo. I carabinieri della stazione di Stampace hanno notato l’auto forzata e si sono messi alla ricerca degli autori del reato. Li hanno rintracciati poco lontano: uno di loro aveva con sé un compressore portatile portato via dall’utilitaria. Ora i due rispondono di furto aggravato in concorso.

Denunciato anche il titolare di un pubblico esercizio in centro, quartese di 41 anni, perché il personale non aveva seguito un numero sufficiente di corsi per la sicurezza sul lavoro. L’ispezione ha portato anche a una sanzione di 1.800 euro.

