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Mulinu Becciu.
07 maggio 2026 alle 00:37

Fuga in auto con la droga: quattro arresti 

Inseguimento da via Peretti a via Jenner: recuperate le dosi di stupefacente 

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Da via Peretti a via Jenner: una fuga in auto, su una Ford Fiesta, nel tentativo di evitare il controllo dei carabinieri. Una manovra alla fine inutile perché i militari, senza provocare pericoli per le altre vetture e scooter incrociate durante l’inseguimento, sono riusciti a bloccare il veicolo con quattro persone a bordo. Nell’abitacolo, al termine della perquisizione, sono state trovate due bustine con dentro della cocaina. Altre due confezioni sono state recuperate dopo che erano state gettate dall’auto. In tutto 28 grammi di sostanza stupefacente: un possesso che ha fatto scattare l’arresto di Riccardo Zucca, 32 anni di Selargius, dei quartesi Massimiliano Sarritzu (36) e Francesco Puddu (40) e Mauro Vargiu (36) di Guamaggiore.

Ai domiciliari

I quattro, dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, ieri mattina sono stati processati per direttissima. I loro legali (gli avvocati Monica Melis per Sarritzu e Puddu, Roberta Steri per Vargiu e Sandro Sassu per Zucca) hanno chiesto i termini a difesa concessi dal giudice dopo la convalida dell’arresto. Il processo è stato rinviato al 14 maggio per consentire ai legali di esaminare gli atti e valutare eventuali riti alternativi: ai quattro è stata confermata la misura cautelare ai domiciliari.

La manovra

L’operazione dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace è scattata nella serata di martedì, durante un pattugliamento dei quartieri periferici, tra Mulinu Becciu e San Michele. In via Peretti, nella zona dell’ospedale Brotzu, i militari hanno incrociato una Ford Fiesta che ha improvvisamente effettuato una manovra, cambiando direzione e accelerando. La pattuglia dei carabinieri ha provato a raggiungere la vettura intimando l’alt al conducente ma è stato inutile. È iniziato così un inseguimento in poche ma trafficate strade. Chi era alla guida della Ford Fiesta ha provato a sparire dalla vista dei militari che, anche grazie alle pattuglie chiamate in aiuto, sono riusciti a raggiungere la vettura con i quattro uomini a bordo, bloccandola in via Jenner. Il tutto è avvenuto senza mai creare pericoli particolari a chi si è trovato nelle strade teatro dell’inseguimento.

La droga

Il motivo della fuga, secondo le accuse dei carabinieri, era il possesso di quattro confezioni di droga: due gettate (e recuperate) dall’auto durante la fuga e due ritrovate nell’abitacolo. Nella prossima udienza verranno accertate le effettive responsabilità su chi fosse alla guida e su chi custodisse i 28 grammi di cocaina.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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