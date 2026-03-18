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Piazza Sant’Elena.
19 marzo 2026 alle 00:30

Fuga di gas, intervento dei vigili del fuoco 

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Allarme ieri mattina in piazza Sant’Elena dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la ricerca di una perdita di gas. Ad avvisarli sono stati i residenti e i commercianti della zona spaventati dal fortissimo odore che non permetteva di stare in strada.

Le squadre hanno cercato di individuare da dove provenisse il guasto, dovuto forse a una sacca che si era formata nelle tubature. La zona è stata messa in sicurezza ed è stata allertata la ditta che si occupa della fornitura del gas di città e che dovrà adesso provvedere a stabilire cosa è successo.

Non è escluso che alcuni lavori da parte di ditte esterne proprio in via Marconi abbiano causato inavvertitamente la rottura di qualche tubatura. Sta di fatto che già da qualche giorno alcuni residenti lamentavano il malfunzionamento del gas di città, problema da attribuire quasi sicuramente al guasto alla rete. In un primo momento si era anche pensato alla perdita in qualche abitazione che avrebbe messo a rischio gli inquilini ma le verifiche portate avanti immediatamente hanno scongiurato problemi e possibili esplosioni di questo tipo.

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