VaiOnline
Il ricordo.
25 marzo 2026 alle 00:42

«Fosse Ardeatine, crimine nazista» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il silenzio, gli applausi e la cerimonia solenne, alla presenza del capo di Stato Sergio Mattarella, con i nomi delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine scanditi uno a uno. Ma anche le polemiche per le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. In mattinata, prima della celebrazione dell’anniversario dell’eccidio, La Russa affida ai social un messaggio di cordoglio. Parla di «un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere i valori della democrazia», ma non cita il fascismo. «Ancora una volta La Russa si dimentica di citare la corresponsabilità dei fascisti italiani – scrivono il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e la responsabile antifascismo Rita Scapinelli –, ma chi si vanta di conservare in bella vista il busto di Mussolini evidentemente non riesce a farlo». Sul tema anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che insiste sulla «collaborazione dei fascisti italiani –, nonostante – subdoli tentativi di revisionismo, depistaggio, persino di giustificazionismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte