Fontana di Monte Claro, cantiere ancora fermo dopo un anno di attesa 

I lavori di manutenzione straordinaria si sarebbero dovuti concludere il 3 marzo dello scorso anno, ma la fontana del parco Monte Claro è ancora recintata. È scomparso anche il cartello che indicava la data della fine degli interventi così come quella di inizio: 5 settembre 2024. Nel frattempo il cantiere resta ancora fermo: si attende il nuovo look del luogo simbolo del parco, che da anni ormai non può essere più ammirato da cittadini e turisti.

L’attesa

La fontana, così come tutto il parco di Monte Claro, è di competenza della Città metropolitana, che ha spiegato i motivi della lunga attesa e il posticipo di oltre un anno della conclusione dei lavori. «C’è stato un ritardo nei tempi di fornitura di componenti elettronici legati al funzionamento della fontana non disponibili sul mercato nazionale», fanno sapere dagli uffici.

Gli interventi, secondo quanto riferito dalla stessa Città metropolitana, dovrebbero concludersi per la fine del mese. A seguire ci saranno i collaudi della nuova fontana del parco, in attesa poi dell’inaugurazione annunciata quasi quattro anni fa.

La riqualificazione

Il nuovo look della fontana e del parco era stato annunciato nel giugno del 2022. Un vero e proprio restyling con impianti sportivi all’avanguardia, un nuovo asilo nido e una pista ciclopedonale, aperta a marzo di quest’anno. Tra i numerosi interventi in programma, la fontana sarebbe dovuta essere completamente rinnovata per permettere la realizzazione di spettacolari giochi di luce grazie alla predisposizione di un sistema di illuminazione e getti d’acqua, oltre a un nuovo impianto di filtrazione e clorazione. Nei lavori previsti era inclusa anche la bonifica del laghetto. Dall’agosto del 2024, però, è comparso il cantiere con un cartello, poi scomparso, che recitava “manutenzione straordinaria”. I lavori sarebbero dovuti durare appena sei mesi, invece – a causa dei ritardi della fornitura di componenti elettronici – aspettano ancora di essere ultimati. Anche se questa volta la fine e la conseguente inaugurazione della fontana sembra essere più vicina.

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