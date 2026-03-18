Fondi per rifare le strade in centro e in periferia 

Un finanziamento regionale consentirà al Comune di Segariu di sistemare la viabilità urbana ed extraurbana. Il contributo da 280mila euro arriva grazie a un bando dedicato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle strade. Gli interventi interesseranno quella rurale Baccuadroxiu e, nel centro abitato, via Municipio e via Sant’Ambrogio.

«Tra le priorità del Municipio – sottolinea il sindaco Andrea Fenu - c’è il ripristino di una strada extraurbana attualmente compromessa che conduce fino al limite del confine comunale con il territorio di Furtei. È un collegamento importante per la zona e per chi utilizza quotidianamente queste strade».

Gli interventi previsti nelle vie interne riguarderanno lavori di bitumazione e sistemazione del manto stradale, importanti anche per risolvere un problema che si ripete da anni: durante le piogge si verificano problemi di deflusso delle acque, che allagano il cortile di una casa.

I lavori inizieranno nelle prossime settimane: saranno necessari solo i tempi tecnici per completare la procedura di affidamento dell’intervento. «La manutenzione della viabilità – precisa Fenu - significa garantire maggiore sicurezza alla circolazione e rendere più accessibili e funzionali alcune aree del territorio».

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