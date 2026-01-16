VaiOnline
Sardara.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Fondi per il Pip, ma restano le polemiche 

Gli imprenditori di Terra ‘e Cresia: «Ci sono lotti bloccati e nessuno ne parla» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’area industriale di Terra ‘e Cresia rinasce a nuova vita: al via i lavori di riqualificazione ed ammodernamento. Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Sardara dopo le richieste degli artigiani e degli imprenditori inascoltate dagli amministratori che si sono succeduti negli ultimi 25 anni. La voce delle imprese è unanime: «Ben vengano gli interventi urgenti e strutturali, ma serve maggiore attenzione. Una criticità per tutte, siamo rimasti al buio per 10 anni, i ladri hanno rubato i cavi di rame dell’impianto».

Il progetto

L’intervento, del valore di 350mila euro, 262.500 fondi della Regione e il resto cofinanziato dal Comune, interessa l’area compresa tra due importanti direttrici, l’ex è il nuovo tracciato della 131. Una posizione geografica che sin dal 1980, anno di nascita del primo lotto, ha calamitato l’attenzione anche di imprese “forestiere”, per la maggior parte respinte, allora c’era posto solo per i residenti. Ora la svolta. «L’iniziativa – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca – punta a generare nuove dinamiche e connessioni tra le realtà presenti, a partire dalla viabilità, marciapiedi e rotatorie, un nuovo assetto degli spazi pubblici, la cura del verde, l’illuminazione a led, cartellonistica, segnaletica verticale ed orizzontale». Quindici i lotti occupati, circa 50 i posti di lavoro tra dipendenti di imprese edili, trasporto, autolavaggio, rottami ferrosi e altro. Critico il capogruppo di minoranza, Ercole Melis: «Auguriamoci che i soldi non facciano la stessa fine dei 10mila euro di avanzo di amministrazione di qualche anno fa, mai spesi. Anche la questione dei lotti bloccati dal rischio idrogeologico, va risolta».

Le reazioni

«Qui si produce – ricorda un veterano dell’area, titolare di un’officina meccanica, Stefano Aru – ma la crisi si sente. Il lavoro non manca, penalizzato dalla scarsa attenzione degli enti pubblici. Dopo circa 40 anni, siamo all’anno zero, nonostante il nostro Pip sia stato uno dei primi a decollare nella zona e con successo. Poi tutto si è arenato. Dei lotti bloccati nessuno ne parla, come pure di una possibile estensione verso l’area termale. Nel frattempo, cacciati gli imprenditori di fuori, mentre quelli locali scelgono altri Comuni. Qui si soffre». Stessa analisi per Daniela Montisci: «Il mio settore è quello dell’abbigliamento da lavoro, ho clienti di tutta l’Isola, qui vengo ignorata. D’altronde, per anni la gente non riusciva neppure a trovare le vie delle nostre attività. La toponomastica per anni è stata solo sulla carte». Così per l’impresa edile di Massimo Porcedda: «Con la lottizzazione ferma e servizi assenti si cresce poco. Le imprese hanno bisogno di sostegno». L’ultimo arrivato, l'autolavaggio di Daniela Fois: «Il posto centrale e facilmente raggiungibile fa ben sperare. La messa in sicurezza è determinante».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 