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Via Sonnino.
05 giugno 2026 alle 00:34

Fondazione dell’Arma dei carabinieri, oggi la cerimonia nella caserma Zuddas 

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L’Arma dei carabinieri celebra oggi il 212esimo anniversario della sua fondazione. A Cagliari, cerimonia in programma nella caserma Zuddas in via Sonnino, nella sede del Comando legione carabinieri Sardegna. Si inizierà con l’omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d’alloro. Dalle 9.30 prenderà il via la celebrazione della ricorrenza con lo schieramento di un Reparto di formazione rappresentativo di tutte le componenti dell’Arma operanti sull’Isola. Dopo la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, prenderà la parola il c omandante della legione carabinieri Sardegna, il generale di brigata Francesco Rizzo. A seguire, ci sarà la consegna delle ricompense individuali in riconoscimento del merito eccezionale dimostrato in servizio. Le onorificenze saranno conferite ai carabinieri che si sono distinti per atti di eroismo, spirito di abnegazione e non comune senso del dovere a tutela della collettività.

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