Folorunsho: un punto fondamentale 

«Ci portiamo a casa un punto fondamentale che ci avvicina al nostro obiettivo». Non è stata certo la partita spot per la Serie A. Michael Folorunsho ne è consapevole ma ciò che contava di più era uscire indenni dal Dall’Ara e compiere un altro passo verso la salvezza, ora sempre più vicina. «Era importante per noi portare a casa dei punti», spiega il centrocampista romano nella sala stampa del Dall’Ara, «sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una grande squadra. Abbiamo dato tutto per fare questo tipo di partita. A volte siamo andati in difficoltà, ma abbiamo avuto anche delle occasioni per fare gol e non le abbiamo sfruttate». C’è addirittura un pizzico di rammarico perché nel primo tempo il Cagliari è andato vicino a sbloccare il punteggio: «In queste partite bisogna sfruttare al meglio le occasioni che capitano. Non siamo stati così bravi a capitalizzare ma siamo riusciti a soffrire insieme e a portare a casa questo pareggio».

Tra i migliori in campo, Folorunsho si è reso protagonista anche di un intenso duello con De Silvestri, con cui condivide il tifo per la Lazio. «Ci ho anche scherzato in partita», ha raccontato, «gli ho anche detto che speravo non arrivasse la palla da quella parte perché ci stavamo dando battaglia. Ma c’è stato il massimo fair play».

L’infortunio alle spalle

Imprescindibile nello scacchiere di Pisacane per la sua duttilità tattica, Folo è stato schierato come “falso nueve” viste le numerose assenze in attacco. Un ruolo, quello del centravanti di movimento, che ha ricoperto più volte nel corso della stagione. «Continuo a essere una mezzala che può adattarsi in diversi ruoli all’occorrenza», precisa. Il suo percorso stagionale non è stato, però, privo di ostacoli. L’infortunio rimediato a dicembre contro il Pisa – una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro dopo aver segnato ed essersi scontrato sul palo – lo ha tenuto fermo per due mesi. Poi il rientro a fine febbraio, contro il Parma, impreziosito da un gran gol dalla distanza. Ma il centrocampista ha faticato a ritrovare la miglior condizione: «Non è stato facile ritrovare il ritmo gara. Adesso mi sento meglio. Sono contento e voglio fare un grande finale di stagione per portare a casa la salvezza».

Il futuro

Folorunsho – che è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Napoli – non si sbilanciato sul suo futuro. «Se ne parlerà nelle sedi opportune una volta conquistata la salvezza». E ha aggiunto: «Mi trovo molto bene a Cagliari. Con la squadra c’è stato fin da subito un certo feeling. Lo stesso col mister e la società».

E su Pisacane: «Sono rimasto colpito. Non pensavo di trovare una persona così preparata al primo anno di Serie A. Non ci ha mai fatto sentire la pesantezza dei momenti quando le cose magari non andavano bene».

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