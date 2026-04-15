VaiOnline
San Michele.
16 aprile 2026 alle 00:11

Fogna tappata, liquami in strada da giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proteste in piazza Verdun, nel quartiere di San Michele, per i liquami fognari che da giorni si sono riversati in strada ammorbando l’aria. Numerose le proteste e le segnalazioni inviate dai residenti, che hanno scritto ad Abbanoa e al Comune per ora senza risposta.

Della loro rabbia si è fatto portavoce Ferdinando Secchi, consigliere della Lega, che sui social parla di una «situazione insostenibile». «È letteralmente inaccettabile quello che stanno subendo i cittadini residenti in Piazza Verdun n. 1 – scrive il consigliere di opposizione –, dove da ben 10 giorni un'intera piazza è costretta a convivere con una fogna completamente tappata che continua a trasudare liquami a cielo aperto. La situazione igienico-sanitaria è precipitata e l’odore nell’aria è diventato allucinante e irrespirabile. E prosegue: «Dieci giorni di rimpalli, di silenzi e di totale abbandono nei confronti di chi vive e lavora in quella zona. Qui non stiamo parlando di un semplice fastidio, ma di un grave problema di salute pubblica e di dignità. I cittadini non possono essere lasciati soli in queste condizioni. Chiediamo ad Abbanoa e all’amministrazione comunale di inviare i mezzi per lo spurgo e il ripristino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato

L’ipotesi per limitare l’impatto del conflitto Ma Salvini la boccia: «Un pannicello caldo» 
La crisi

«Non c’è più rapporto con Meloni»

Nuovo affondo di Trump: «Ci nega l’aiuto, non vuole essere coinvolta» 
Il giallo

Precipita dalla finestra: omicidio?

Trovata morta una 66enne, indagato l’anziano proprietario di casa 
Matteo Vercelli
Consiglio

Asl, Todde nomina gli ultimi due manager

Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra 
Roberto Murgia
L’inchiesta

«Non ti disturbo più: che fai, mi spari?»

L’audio choc del personal trainer 42enne freddato a Foggia 