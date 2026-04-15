Fogna tappata, liquami in strada da giorni 

Proteste in piazza Verdun, nel quartiere di San Michele, per i liquami fognari che da giorni si sono riversati in strada ammorbando l’aria. Numerose le proteste e le segnalazioni inviate dai residenti, che hanno scritto ad Abbanoa e al Comune per ora senza risposta.

Della loro rabbia si è fatto portavoce Ferdinando Secchi, consigliere della Lega, che sui social parla di una «situazione insostenibile». «È letteralmente inaccettabile quello che stanno subendo i cittadini residenti in Piazza Verdun n. 1 – scrive il consigliere di opposizione –, dove da ben 10 giorni un'intera piazza è costretta a convivere con una fogna completamente tappata che continua a trasudare liquami a cielo aperto. La situazione igienico-sanitaria è precipitata e l’odore nell’aria è diventato allucinante e irrespirabile. E prosegue: «Dieci giorni di rimpalli, di silenzi e di totale abbandono nei confronti di chi vive e lavora in quella zona. Qui non stiamo parlando di un semplice fastidio, ma di un grave problema di salute pubblica e di dignità. I cittadini non possono essere lasciati soli in queste condizioni. Chiediamo ad Abbanoa e all’amministrazione comunale di inviare i mezzi per lo spurgo e il ripristino».

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