Flotilla, gli attivisti in cella fino a domani 

Tel Aviv. Restano detenuti nel carcere di Shikma, nel sud di Israele, Thiago de Avila e Saif Abukeshek, attivisti della Global Sumud Flotilla: il tribunale di Ashkelon ha prorogato la custodia fino a domani dopo l’arresto durante l’abbordaggio delle imbarcazioni dirette a Gaza al largo di Creta. In aula sono apparsi in catene.

Israele respinge le accuse di torture, definite «false e infondate», sostenendo di aver usato la forza solo per sedare proteste durante il trasferimento.

Il team legale di Adalah contesta le accuse – tra cui assistenza al nemico e legami con terrorismo – ritenendole giuridicamente infondate per fatti avvenuti in acque internazionali, e denuncia gravi abusi. I due proseguono lo sciopero della fame. La Spagna chiede il rilascio immediato di Abukeshek. Intanto è rientrato in Italia Tony La Piccirella.

Critiche a Israele dai deputati Angelo Bonelli (Avs) e Arturo Scotto (Pd).

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