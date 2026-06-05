Finiti i problemi elettrici, il Postamat ora funziona 

Ha ripreso a funzionare lo sportello Postamat di Isili, bloccato giovedì da problemi di energia elettrica. Lo comunica Poste italiane, dopo aver verificato che il problema era causato da lavori che hanno interessato diverse vie del paese. Avevano portato fin dalla mattina alla chiusura dell’ufficio perché i computer non potevano funzionare.

Il servizio è ripreso agli sportelli e al Postamat, fondamentale non solo per gli isilesi ma anche per chi abita nei paesi limitrofi, che quasi ogni giorno utilizzano altri servizi presenti in paese. Nel corso della giornata sono state registrate dal sistema oltre trecento operazioni tra prelievi e altri servizi disponili nonostante, nel corso della mattinata, l’Atm Postamat abbia subito alcune brevi e circoscritte sospensioni temporanee, dovute a improvvise interruzioni dell'energia elettrica da parte del distributore.

«L'azienda», si legge in una nota, «mantiene la presenza capillare nel territorio ed è costantemente al lavoro per migliorare». Sono presenti 153 uffici postali, 107 Atm, 22 centri e presidi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, cui si aggiungono 278 attività aderenti alla rete terza “Punto Poste”.

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