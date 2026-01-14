VaiOnline
15 gennaio 2026 alle 00:32

Finisce senza gol Colpo del Parma che ferma il Napoli 

Napoli 0

Parma 0

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi (14' st Elmas), Lobotka, McTominay, Olivera (14' st Spinazzola), Politano (33' st Vergara), Lang (14' st Neres - 45' st Lucca), Hojlund. In panchina Contini, Ferrante, Beukema, Marianucci, Gutierrez, Ambrosino, Lucca. All. Conte.

Parma (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo (24' st Delprato), Valenti, Britschgi, Keita, Estevez, Ordóñez (45' st Benedyczak), Sorensen (1' st Valeri), Ondrejka (14' st Bernabé), Cutrone (14' st Pellegrino). In panchina Corvi, Casentini, Drobnic, Oristanio, Cremaschi, Djuric. All. Cuesta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Note: angoli 7-1 per il Napoli. Rec. 2' e 5'. Ammoniti Troilo, Britschgi, Neres, Rinaldi.

Senza Conte in panchina a causa della squalifica, gli azzurri nel recupero della 16ª vanno a sbattere contro il muro del Parma. Il Napoli va in affanno e continua ad alternate prestazioni convincenti a gare deludenti. Col Parma la squadra di Conte riesce a costruire solo qualche azione pericolosa, col Parma chiuso a riccio nella propria metà campo e soprattutto nell'area di rigore.

Gli azzurri riescono anche a passare al 10' ma il gol di McTominay viene annullato grazie al Var che rileva un fuorigioco di Mazzocchi. Nella ripresa la pressione del Napoli si fa più intensa ma il Parma regge. Per il Napoli una nuova delusione, il Parma festeggia per la conquista di un punto utilissimo.

