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28 aprile 2026 alle 00:21

“Filindeu” a Siliqua 

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C’è un mondo di ricette da scoprire sui pesci di fiume. Carpe tinche, capitoni, anguille, trote erano pesci usati nella normalità della vita quotidiana. Non c’era pastore che non pasteggiasse con una o due anguille arrosto quando era la stagione. Si tratta di piatti dimenticati dalla tradizione anche perché i pesci di mare in questo tempo nei quali i confini non esistono più hanno preso il sopravento nei menù delle nostre casalinghe. Non solo carne di maiale capra e pecora mangiavano i nostri antichi. Il nostro cuoco per caso Gianluca Medas, a Siliqua con la signora Jennifer, ha realizzato una buonissima anguilla con fregola e lenticchie, un pasto domenicale che tutti i paesi bagnati da un fiume conoscevano. “Filindeu”, alle 21 su Videolina.

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