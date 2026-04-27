“Filindeu” a Siliqua 

C’è un mondo di ricette da scoprire sui pesci di fiume. Carpe tinche, capitoni, anguille, trote erano pesci usati nella normalità della vita quotidiana. Non c’era pastore che non pasteggiasse con una o due anguille arrosto quando era la stagione. Si tratta di piatti dimenticati dalla tradizione anche perché i pesci di mare in questo tempo nei quali i confini non esistono più hanno preso il sopravento nei menù delle nostre casalinghe. Non solo carne di maiale capra e pecora mangiavano i nostri antichi. Il nostro cuoco per caso Gianluca Medas, a Siliqua con la signora Jennifer, ha realizzato una buonissima anguilla con fregola e lenticchie, un pasto domenicale che tutti i paesi bagnati da un fiume conoscevano. “Filindeu”, alle 21 su Videolina.