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04 agosto 2026 alle 00:15

“Filindeu” a Meana 

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Martedì 04 agosto 2In occasione della Pasqua, e un tempo anche durante la Quaresima, a Meana Sardo si preparava un dolce dalla forma straordinaria, il su pani de aaba, ricco di ingredienti nutrienti che sostenevano i periodi di digiuno. Questo capolavoro della tradizione combinava ingredienti di prima qualità come saba o mosto cotto, farina, strutto, zucchero, uvetta, noci, mandorle, cannella, anice e scorza di arancia grattugiata, oltre a piccoli pezzi di frutta candita, trasformandosi in un vero e proprio gioiello tanto bello da vedere quanto delizioso da gustare. Stasera alle 21 su Videolina, per “Filindeu”, con Gianluca Medas, in cucina ci sarà la signora Milena.

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