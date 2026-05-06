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L’evento.
07 maggio 2026 alle 00:37

Fiera nautica, sotto i riflettori un settore in crescita 

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Barche e yacht dei più prestigiosi cantieri da ammirare nella marina di Porto Rotondo ma soprattutto scenari di sviluppo economico e tecnologico da programmare. La quinta Fiera nautica di Sardegna, organizzata dal Cipnes con il sostegno della Regione, che si inaugura stamattina e andrà avanti fino a domenica nel borgo turistico di Olbia, non è solo una bella vetrina ma un luogo di confronto su uno dei settori più promettenti dell’economia isolana. Secondo i dati Ice-Istat elaborati dal Centro Studi Cipnes Gallura, nel 2025 l'export nautico sardo ha raggiunto 43,5 milioni di euro, con un incremento del 47% rispetto al 2024. Un risultato che riflette una progressiva apertura ai mercati internazionali. L’evento copre così tutta una filiera che non riguarda più solo la Sardegna come meta ma come polo produttivo. In programma ben 15 talk su temi che vanno dalla sostenibilità alla formazione, dall’internazionalizzazione alla gestione dei porti, dalla finanza alle connessioni con gli altri comparti.

Il programma

L’inaugurazione ufficiale oggi alle 11 con il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, l’assessore all’Industria Emanuele Cani, il presidente del Cipnes Livio Fideli, il rappresentante di Confindustria nautica Simone Morelli e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Tra i temi del giorno “Il ruolo dei Consorzi Industriali Provinciali per lo sviluppo dell’industria nautica in Sardegna”, saranno presenti stand di diversi consorzi sardi, tra questi quello dell’Ogliastra che presenterà il suo hub già scelto da Ferretti, Saipem e San Lorenzo. Grandi marchi della nautica, tra i tanti presenti alla fiera: sono 200 le imbarcazioni e 150 gli stand presenti.

Tra le novità di quest’anno il Recruiting day di Aspal in programma per domani che consentirà un rapporto diretto con le aziende incrociando domanda e offerta e si rinnoverà il dibattito sulla formazione con la presenza dei rettori degli atenei di Napoli e Cagliari (che ha recentemente annunciato l’apertura a Olbia di altri due corsi di laurea con il completamento di Ingegneria navale con la magistrale). Annunciata per domani anche la presenza del vice ministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini al talk su internazionalizzazione e competitività europea. ( c.d.r.)

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