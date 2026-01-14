Fibromialgia, indennità al palo 

Il Comune tarda e i guspinesi che soffrono di fibromialgia non hanno ancora ricevuto l’indennità concessa dalla Regione. Ovvio il malumore, come testimonia Pierangela Serra, una delle tante persone che attende il pagamento: «I fondi regionali sono giunti tra il 24 e il 27 novembre a tutti i Comuni: abbiamo aspettato fino a metà dicembre, poi con i messaggi sul gruppo Fibromialgici Sardegna abbiamo scoperto che in altri paesi erano già stati accreditati. Ho telefonato ai servizi sociali, mi hanno detto che dovevano ancora lavorarci. Un piccolo ritardo ci può stare, ma a quanto pare Guspini dà la precedenza ad altre patologie». L’attesa continua e i soldi non arrivano, sbuffa Serra: «A gennaio ho richiamato i servizi sociali, mi hanno detto che ancora non avevano l'ok della Ragioneria. Quando ho ribattuto che in altri Comuni i fondi per la fibromialgia sono stati consegnati a dicembre, mi hanno risposto “cambia Comune”. Ho dovuto disdire le visite mediche già prenotate».

La questione è approdata in Consiglio comunale, dove a sostenere le persone affette dalla patologia è intervenuta la consigliera del gruppo Impari, Simona Cogoni, che fa parte della commissione Pari opportunità: ha chiarito di aver avuto conferma dalla Regione che i fondi erano stati trasferiti puntualmente al Comune di Guspini: «Ho chiesto all’assessore Alberto Lisci: mi ha confermato che i soldi erano in cassa, ma che le indennità sarebbero state erogate a gennaio perché gli uffici comunali non avrebbero fatto in tempo a occuparsene. Questo, perché in concomitanza c’erano anche altre scadenze legate alle questioni di salute dei guspinesi».

La donna che ha sollevato per prima il caso, Pierangela Serra, è incredula: «Abbiamo tutti gli stessi diritti e devono essere rispettati. Il Comune pretende che i cittadini rispettino le scadenze e se non lo fanno arrivano le more da pagare, ma quando le posizioni s’invertono non sembrano avere alcun problema. Al telefono ho chiesto con quale criterio si corrispondono i rimborsi legati alla salute, considerati che negli altri Comuni hanno assegnato i fondi, e solo a Guspini c’è tanto ritardo».

