VaiOnline
Guspini.
15 gennaio 2026 alle 00:34

Fibromialgia, indennità al palo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune tarda e i guspinesi che soffrono di fibromialgia non hanno ancora ricevuto l’indennità concessa dalla Regione. Ovvio il malumore, come testimonia Pierangela Serra, una delle tante persone che attende il pagamento: «I fondi regionali sono giunti tra il 24 e il 27 novembre a tutti i Comuni: abbiamo aspettato fino a metà dicembre, poi con i messaggi sul gruppo Fibromialgici Sardegna abbiamo scoperto che in altri paesi erano già stati accreditati. Ho telefonato ai servizi sociali, mi hanno detto che dovevano ancora lavorarci. Un piccolo ritardo ci può stare, ma a quanto pare Guspini dà la precedenza ad altre patologie». L’attesa continua e i soldi non arrivano, sbuffa Serra: «A gennaio ho richiamato i servizi sociali, mi hanno detto che ancora non avevano l'ok della Ragioneria. Quando ho ribattuto che in altri Comuni i fondi per la fibromialgia sono stati consegnati a dicembre, mi hanno risposto “cambia Comune”. Ho dovuto disdire le visite mediche già prenotate».

La questione è approdata in Consiglio comunale, dove a sostenere le persone affette dalla patologia è intervenuta la consigliera del gruppo Impari, Simona Cogoni, che fa parte della commissione Pari opportunità: ha chiarito di aver avuto conferma dalla Regione che i fondi erano stati trasferiti puntualmente al Comune di Guspini: «Ho chiesto all’assessore Alberto Lisci: mi ha confermato che i soldi erano in cassa, ma che le indennità sarebbero state erogate a gennaio perché gli uffici comunali non avrebbero fatto in tempo a occuparsene. Questo, perché in concomitanza c’erano anche altre scadenze legate alle questioni di salute dei guspinesi».

La donna che ha sollevato per prima il caso, Pierangela Serra, è incredula: «Abbiamo tutti gli stessi diritti e devono essere rispettati. Il Comune pretende che i cittadini rispettino le scadenze e se non lo fanno arrivano le more da pagare, ma quando le posizioni s’invertono non sembrano avere alcun problema. Al telefono ho chiesto con quale criterio si corrispondono i rimborsi legati alla salute, considerati che negli altri Comuni hanno assegnato i fondi, e solo a Guspini c’è tanto ritardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 