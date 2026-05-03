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04 maggio 2026 alle 00:08

Fiato sospeso per Deiola, tradito dalla coscia destra 

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I giocatori del Cagliari sono rientrati nell’Isola già ieri sera, la prossima partita è in programma sabato alle 15 alla Domus e potrebbe sancire la salvezza. L’allenatore Pisacane ha comunque deciso di concedere ventiquattr’ore di riposo alla squadra che riprenderà la preparazione domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini.

Sotto osservazione Deiola, ha accusato nel finale del primo tempo un fastidio alla coscia destra, la stessa che lo aveva già tenuto fermo a lungo. Questa mattina dovrebbe sottoporsi agli esami strutturali per capire l’entità dell’infortunio. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico rossoblù. Difficilmente, in ogni caso, sarà a disposizione per la gara con l’Udinese, a rischio anche quella successiva con il Torino, sempre in casa.

Da valutare poi le condizioni di Liteta e Mazzitelli che hanno rinunciato all’ultimo momento alla trasferta emiliana. Stagione già finita, invece, per Idrissi, Felici, Pavoletti e Dossena. Il match al Dall’Ara non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare: Adopo, l’unico rossoblù ammonito, non era in diffida.

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