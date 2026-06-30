Fiamme altissime davanti a un negozio di via Roma  

Momenti di paura, ieri pomeriggio, per un incendio nella zona commerciale di via Roma a Carbonia. Le fiamme hanno interessato l’area esterna del negozio Jysk e hanno distrutto una vetrata che si trova nel retro delle casse.

Il rogo, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato innescato da una sigaretta accesa o altro materiale infiammabile lanciato dall’alto. Non si tratta di un episodio isolato, simili incendi sono già avvenuti nella stessa zona diverse volte creando non pochi problemi alle attività commerciali presenti. Fiamme altissime che hanno avvolto alcune pedane in legno e alcuni articoli presenti all’esterno come una rete a doghe in legno e un materasso che si trovava a ridosso della vetrata e sotto le scale che conducono al piano rialzato. Immediata la chiamata al 115, come racconta Cristina Diana. «Ero a pranzo nel ristorante che si trova sopra il negozio Jysk – dice la donna - appena uscita ho visto le fiamme e ho chiamato subito il 115». Fortunatamente il comando dei vigili del fuoco si trova a poche centinaia di metri dall’attività commerciale e così la squadra in turno è arrivata in pochi istanti limitando i danni e mettendo in sicurezza l’area. Tanto spavento anche per il personale (l’attività non intende rilasciare alcuna dichiarazione) che,in attesa dei vigili del fuoco, ha avuto l’aiuto di alcuni cittadini e del personale del ristorante con lanci di acqua dall’alto e con l’utilizzo di un estintore. Avendo respirato il fumo, tre ragazze che si trovavano nei pressi dell’attività commerciale si sono recate al pronto soccorso del Sirai per degli accertamenti.

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