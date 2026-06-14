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L’emergenza.
15 giugno 2026 alle 01:32

Fiamme a Is Meris, mobilitate le squadre di soccorso 

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Ancora fuoco nelle campagne di “Is meris”, a Quartu. Il rogo si è sviluppato a metà mattina in mezzo alle sterpaglie e alla macchia mediterranea tra le vie degli Astri e dei Salici. Immediato l'allarme e l'intervento dei volontari del Nos di Quartu, del Vab Sinnai, del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco. Le fiamme sono state circoscritte dopo alcune ore di duro lavoro sotto un sole cocente, lasciando poi spazio all’operazione di bonifica. La Forestale sta cercando di risalire alla causa dell'incendio e alle eventuali responsabilità.

Un’emergenza continua nelle campagne attorno alla città. Sabato l’allarme era scattato a Flumini e in un vasta area vicino al Simbirizzi fra Quartu e Quartucciu e nei giorni scorsi, a causa di un rogo, un pensionato aveva perso la vita per un malore. Una situazione che si fa preoccupante anche e soprattutto a causa del mancato sfalcio delle erbacce ormai completamente secche. Troppo le aree abbandonate e non coltivate che dove le sterpaglie a causa delle abbondanti piogge invernali e di inizio primavere sono cresciute altissime, rendendo anche estremamente difficili le operazioni di spegnimento soprattutto quando a questa situazione si aggiunge il maestrale.

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