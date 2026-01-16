VaiOnline
S. Giovanni Suergiu.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Fiaccole accese per salute e ambiente 

La celebrazione religiosa e poi la fiaccolata ancora per dire “No” alla realizzazione della discarica nelle campagne di Is Urigus a poche centinai di metri dalle case.

In tanti hanno partecipato alla messa celebrata da don Antonio Mura, responsabile della pastorale sociale e del lavoro per la diocesi, che ha voluto ribadire la vicinanza della chiesa alla cittadinanza e la totale contrarietà all’ennesimo scempio nel territorio e sulla pelle dei cittadini. Lo ha fatto commentando la lettura del Vangelo, “Il miracolo del paralitico calato dal tetto”. «Un uomo paralitico trasportato dagli amici per farlo guarire da Gesù, non potendo entrare dall’ingresso principale per la grande folla, è stato calato dal tetto – ha detto il sacerdote – questo e l’atteggiamento che vedo nella popolazione di Is Urigus e del Sulcis che con coraggio e determinazione stanno lottando contro questo scempio cercando ogni soluzione possibile». Dopo la messa l’accensione delle fiaccole nel “fogarone” di sant’Antonio acceso nella piazzetta della chiesa e poi la fiaccolata per le vie del paese. «Siamo qui – ha detto la sindaca Elvira Usai in prima fila - per dimostrare ancora una volta l'unità di questa comunità che non vuole assolutamente la discarica. Qui vivono e devono vivere le future generazioni, vogliamo dire ancora una volta “no” allo scempio del nostro territorio». Un fiume di lucette ha attraversato la via principale del paese con piccole soste. Presente Sergio Porceddu, portavoce del comitato “No alla discarica”: «Questo è un nuovo tentativo per smuovere le coscienze di questi politici, siamo mesi che stiamo lottando per mettere fine a questa cava e fermare la discarica che si propongono di fare. Non ci fermeremo qua».

