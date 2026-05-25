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Lanusei.
26 maggio 2026 alle 00:18

Festival Ridda Selvaggia, conto alla rovescia 

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Dal 12 al 14 giugno torna il festival di letteratura per l’Infanzia “Ridda Selvaggia”, settanta appuntamenti in natura per un grande spazio di immaginazione condivisa, letture, laboratori, esplorazioni e performance immersi nella natura. Il festival, promosso dal Comune di Lanusei e ideato dalla Cooperativa Tuttestorie, trasformerà il bosco ogliastrino in un luogo in cui storie, musica, arte, scienza, teatro e scoperta della natura si intrecciano in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Tra lupi, sentieri, nonne, boschi incantati e creature invisibili, il festival invita a rallentare, ascoltare e lasciarsi sorprendere da ciò che accade quando la narrazione incontra il paesaggio. Due i numi tutelari di questa edizione della Ridda: da un lato Max con i suoi mostri selvaggi, la creatura di Maurice Sendak ispiratrice del festival, e dall’altro Cappuccetto Rosso, che attraverserà sentieri, alberi e radure del bosco in un percorso dedicato a bambine e bambini, famiglie, scuole, operatori culturali e appassionati di letteratura per l’infanzia.

Le prenotazioni per i laboratori a numero chiuso saranno attive dal 4 all’11 giugno su www.riddaselvaggia.it, mentre dal 12 al 14 giugno sarà possibile iscriversi direttamente al festival.

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