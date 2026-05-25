Festival Ridda Selvaggia, conto alla rovescia 

Dal 12 al 14 giugno torna il festival di letteratura per l’Infanzia “Ridda Selvaggia”, settanta appuntamenti in natura per un grande spazio di immaginazione condivisa, letture, laboratori, esplorazioni e performance immersi nella natura. Il festival, promosso dal Comune di Lanusei e ideato dalla Cooperativa Tuttestorie, trasformerà il bosco ogliastrino in un luogo in cui storie, musica, arte, scienza, teatro e scoperta della natura si intrecciano in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Tra lupi, sentieri, nonne, boschi incantati e creature invisibili, il festival invita a rallentare, ascoltare e lasciarsi sorprendere da ciò che accade quando la narrazione incontra il paesaggio. Due i numi tutelari di questa edizione della Ridda: da un lato Max con i suoi mostri selvaggi, la creatura di Maurice Sendak ispiratrice del festival, e dall’altro Cappuccetto Rosso, che attraverserà sentieri, alberi e radure del bosco in un percorso dedicato a bambine e bambini, famiglie, scuole, operatori culturali e appassionati di letteratura per l’infanzia.

Le prenotazioni per i laboratori a numero chiuso saranno attive dal 4 all’11 giugno su www.riddaselvaggia.it, mentre dal 12 al 14 giugno sarà possibile iscriversi direttamente al festival.

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