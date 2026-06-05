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Selargius.
06 giugno 2026 alle 00:30

Festa per i 100 anni di nonna Concetta 

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Cento anni e non sentirli. Selargius festeggia una nuova super centenaria, Concetta Cioffi, sarta originaria di Napoli arrivata in Sardegna col marito Quirino nel 1950. Un secolo di vita, ma con la forza e la lucidità da far invidia a chiunque.

Ha 8 figli, 11 nipoti e 8 pronipoti. E ieri - giorno del suo compleanno - c’erano le quattro generazioni riunite per festeggiare il secolo di vita di questa donna minuta che insieme al marito ha cucito abiti per le forze armate di tutta l’Isola. Una donna di carattere, raccontano i figli: «la chiamavano il generale». E alla richiesta del segreto per arrivare ai cento anni risponde: «lavorare». Alla festa era presente anche la vicesindaca Gabriella Mameli: «Grazie alla meravigliosa famiglia che ci ha accolto, e grazie a nonna Concetta, a cui abbiamo consegnato l’atto di nascita che ci siamo fatti spedire dagli uffici di Napoli, la pergamena e un mazzo di fiori. Ma il regalo l’ha fatto lei a noi».

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