festa ilva, vittoria e primato 

Ilvamaddalena 2

Lanusei 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Ruzittu; Tessaro, Bonu, Galvani, Ziroli (26’ st Esposito); Attili (19’ st Lima Scandellari), Vrdoljak, Animobono; Casazza (14’ st Alvarez), De Cenco (19’ pt Mondino), Piassi (35’ st Bert). In panchina Verardi, Zaharia, Maisto, Serra. Allenatore Acciaro.

Lanusei (4-3-1-2) : Dyguda; Mameli, Lusa, Caeiro, Haas; Kazu, Caredda (19’ st Troyes), Serra (14’ st Loi); Fe. Usai; Martins, Trinidade. In panchina Fr. Usai, Manca. Allenatore Piras.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : st 1’ Piassi, 21’ Lima Scandellari, 31’ Martins.

Note : ammoniti Bonu, Piassi, Ziroli, Haas, Mameli, Troyes.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena torna alla vittoria dopo un mese e si riprende la vetta della classifica a spese della Nuorese, sconfitta a Tempio. Il Lanusei rientra in gara quando tutto sembra finito ma deve comunque capitolare.

La partita

La prima frazione è molto equilibrata e contraddistinta da poche occasioni. In un caso Animobono dopo un rimpallo tira ma la palla va alta. Poi il tecnico Acciaro è costretto a cambiare De Cenco, che alza bandiera bianca.

Nella ripresa la contesa si accende. Un pallone messo in mezzo da Tessaro viene intercettato dal portiere Dyguda che devia di poco ma Piassi è un fulmine e infila in rete. Gli isolani hanno l’occasione del raddoppio con Mondino che a tu per tu con Dyguda si fa neutralizzare e nella conseguente ribattuta spara sulla traversa. Poco dopo è sempre lui, entrato al posto di De Cenco, ad avere la chance della seconda rete ma non riesce a colpire bene il pallone su una bella azione di Alvarez dalla destra. È il preludio alla rete del raddoppio firmato da Lima Scandellari, che deposita in porta dopo una super azione di Piassi che mette in mezzo e trova il centrocampista argentino pronto al tap-in.

Il 2-0 fa pensare che la gara sia indirizzata con tranquillità verso il successo dell’Ilva ma gli ospiti riaprono la gara con un colpo da biliardo di Martins che, lanciato davanti a Ruzittu, lo supera con un colpo sotto che passa vicino alle gambe del portiere isolano e termina in rete.

L’incontro è riaperto e gli ospiti tentano il tutto per tutto tentando di mettere in difficoltà la retroguardia locale, ma Bonu e compagni resistono e si aggiudicano l’intera posta in palio.

