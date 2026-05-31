Festa Ilva: poker e finale 

Ilvamaddalena 4

Viareggio 1

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Ruzittu; Tessaro, Esposito, Vrdoljak, Vitel-

li; Bert (38’ st Russo), Scandellari Lima (45’ st Pintus); Piassi (22’ st Mondino, 36’ st Alvarez), Attili (22’ st Animobono), Casazza; De Cen-

co. In panchina Verardi, Reale, Galvani, Zaharia. Allenatore Favarin.

Viareggio (3-5-2) : Nucci; Danova-

ro, Bertacca, Romanelli (18’ st Bertelli); Tieu Kapieu, Belluomini (18’ st Kthella), Lollo (38’ st Apol-

loni), Brondi (38’ st Sforzi), Purro; Pegollo, Gabrielli. In panchina Carpita, Baroni, Barsotti, Pardini, Tartarelli. Allenatore Fiale.

Arbitro : Russo di Benevento.

Reti : pt 23’ Casazza, 35’ Purro, st 34’ st Mondino, 42’ De Cenco, 45’ Alvarez.

Note : ammoniti Scandellari Lima, Vrdoljak, Mondino, Purro, Roma-

nelli, Lollo, Pegollo. Recupero 2’ pt-5’ st.

La Maddalena. Davanti alla bolgia dello Zichina e al pubblico delle grandi occasioni, i maddalenini schiantano 4-1 i toscani e accedono alla finale nazionale, sfornando una prestazione sontuosa soprattutto nella ripresa dove dilagano nel finale. Al secondo e ultimo turno l’avversario sarà la Pietralunghese, che ha battuto la Fermana ai rigori.

Primo tempo

Sono i locali a provare a fare la partita dopo una prima fase di studio, ci prova Casazza con un tiro da fuori che non impensierisce Nucci. A metà frazione arriva il gol del vantaggio locale, Casazza la passa a Piassi che chiude il triangolo con un tacco che lancia l’esterno maddalenino davanti al portiere ospite, battendolo con un bel tiro sotto l’incrocio e facendo esultare i suoi tifosi. La reazione toscana non tarda ad arrivare: a portare la gara in parità ci pensa Purro con un’azione solista, centrando con un colpo di biliardo di destro il palo alla sinistra di Ruzittu. Prima dell’intervallo prova una timida conclusione Bert, ma la palla finisce alta di molto.

La ripresa

Le squadre ripartono contratte per non commettere errori: la prima mezz’ora della ripresa è senza emozioni. Si accende nel finale, indirizzata e messa in ghiaccio dai ragazzi di Favarin. Il neoentrato Mondino sfrutta un errore dei centrali e spara in porta un missile che Nucci devia in rete, nuovo vantaggio degli isolani. Spinti dall’entusiasmo, trovano anche la terza rete con De Cenco di testa su corner di Casazza. Poker in pieno recupero, Alvarez mette in rete un bell’assist di Vitelli.

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