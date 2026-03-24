Festa dello sport, via alle candidature per premiare i migliori atleti 

L’ultima volta erano stati premiati oltre cento ragazzi e ragazze. E ora la Festa dello Sport di Sestu sta per tornare. Non c’è ancora una data, l’anno scorso era stato ai primi di giugno. Ma intanto il Comune ha pubblicato un annuncio che invita le associazioni sportive a segnalare tutti i loro migliori atleti nella stagione sportiva 2024–2025.

«In particolare», viene spiegato, «si richiede di indicare atleti o squadre classificatisi ai primi tre posti in campionati regionali, nazionali, europei o mondiali nelle federazioni Coni, nonché atleti convocati nelle rispettive rappresentative nazionali, anche giovanili». Un requisito importante è essere residenti a Sestu, ma possono anche far parte di un’associazione sportiva di un altro Comune. E le associazioni sportive in città sono tantissime: dalle arti marziali del Shuan Wu Institute, alla Asd Kickboxing, l’Astro Basket, la pallavolo della ASD Stella Azzurra, il calcio della Polisportiva Sestu e dell’Omega. «Lo sport agisce da collante sociale creando inclusione e legami», commenta l’assessore a Sport e servizi sociali Mario Alberto Serrau. «Sestu si distingue ogni anno per le eccellenze sportive, riconoscere i meriti e premiare atleti e società è il nostro modo di valorizzarli e ringraziarli», dice la sindaca Paola Secci.

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