VaiOnline
Sestu.
25 marzo 2026 alle 00:41

Festa dello sport, via alle candidature per premiare i migliori atleti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima volta erano stati premiati oltre cento ragazzi e ragazze. E ora la Festa dello Sport di Sestu sta per tornare. Non c’è ancora una data, l’anno scorso era stato ai primi di giugno. Ma intanto il Comune ha pubblicato un annuncio che invita le associazioni sportive a segnalare tutti i loro migliori atleti nella stagione sportiva 2024–2025.

«In particolare», viene spiegato, «si richiede di indicare atleti o squadre classificatisi ai primi tre posti in campionati regionali, nazionali, europei o mondiali nelle federazioni Coni, nonché atleti convocati nelle rispettive rappresentative nazionali, anche giovanili». Un requisito importante è essere residenti a Sestu, ma possono anche far parte di un’associazione sportiva di un altro Comune. E le associazioni sportive in città sono tantissime: dalle arti marziali del Shuan Wu Institute, alla Asd Kickboxing, l’Astro Basket, la pallavolo della ASD Stella Azzurra, il calcio della Polisportiva Sestu e dell’Omega. «Lo sport agisce da collante sociale creando inclusione e legami», commenta l’assessore a Sport e servizi sociali Mario Alberto Serrau. «Sestu si distingue ogni anno per le eccellenze sportive, riconoscere i meriti e premiare atleti e società è il nostro modo di valorizzarli e ringraziarli», dice la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte