Festa della birra, due giorni di “bionde” e buon cibo 

Si parte: a Serramanna torna oggi e domani il “Festival della birra e del buon cibo”. Nelle cornice del parco di Santa Maria (una zona verde e riqualificata, realizzata attorno al santuario dedicato a Santa Maria) la Pro Loco cura un appuntamento che vivrà su una due giorni che integra musica e spettacolo. È pensato per valorizzare le produzioni locali e artigianali, promuovendo identità enogastronomica e turismo.

«Con il supporto di tanti volontari, vogliamo far crescere il coinvolgimento di tutta la comunità con una partecipazione in costante aumento»: così Stefano Meloni, componente della Pro Loco, presenta la seconda edizione dell’appuntamento che si apre oggi a mezzogiorno con l’inaugurazione degli stand, le postazioni dei birrifici e del punto ristoro. Alle 18 inaugurazione e apertura della botte di birra. Alle 19 si apre la pagina della musica con la scenografica esibizione in contemporanea di 50 batteristi, cui segue il live show di Ride Gorilla e Luca Martelli.

La Festa della birra prosegue domani, con il raduno delle auto d’epoca (è fissato per le 10,30) e la sfilata nelle vie del paese. Alle 13 il pranzo comunitario e in serata giochi a premi e appuntamento di musica live dei Tormentoni.

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