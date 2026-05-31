Festa champions con un morto e 780 fermi 

Parigi. Al fischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Psg è esplosa a Parigi. Una notte ben lontana però dalle immagini di felicità di una tifoseria che celebra la propria squadra, e che ha lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni.

E il grave blocco del Périphérique, la tangenziale di Parigi, in cui ha trovato la morte una persona che, in sella alla sua moto, è andato a schiantarsi contro un blocco di cemento. Nella zona, con le auto bloccate per ore, gruppi di persone giocavano a pallone in piena carreggiata e altre lanciavano razzi in direzione del centro città. «Solo in Francia la vittoria di una squadra di calcio provoca delle rivolte», ha scritto su X Marine Le Pen, ma le critiche alla gestione dell’ordine pubblico sono arrivate anche dal versante opposto, con Manuel Bompard de La France Insoumise: «Per evitare questi eccessi bisognerebbe inquadrare i festeggiamenti». Una teoria difficile da dimostrare in concreto, dal momento che in pochi minuti dalla fine della partita, migliaia di persone si sono riversate correndo, gridando e lanciando di tutto verso gli Champs-Elysées e la Bastiglia. Le migliaia che avevano scelto il cosiddetto “inquadramento”, seguire la partita sul maxischermo allestito fuori dallo stadio del Parco dei Principi, hanno assistito agli scontri più violenti, con un fittissimo lancio di razzi e cariche della polizia. Alla fine, le cifre pesanti della serata: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti feriti, 8 dei quali gravi, uno gravissimo, un 17enne accoltellato non lontano dall’Arco di Trionfo.

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