VaiOnline
Francia.
01 giugno 2026 alle 00:25

Festa champions con un morto e 780 fermi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. Al fischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Psg è esplosa a Parigi. Una notte ben lontana però dalle immagini di felicità di una tifoseria che celebra la propria squadra, e che ha lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni.

E il grave blocco del Périphérique, la tangenziale di Parigi, in cui ha trovato la morte una persona che, in sella alla sua moto, è andato a schiantarsi contro un blocco di cemento. Nella zona, con le auto bloccate per ore, gruppi di persone giocavano a pallone in piena carreggiata e altre lanciavano razzi in direzione del centro città. «Solo in Francia la vittoria di una squadra di calcio provoca delle rivolte», ha scritto su X Marine Le Pen, ma le critiche alla gestione dell’ordine pubblico sono arrivate anche dal versante opposto, con Manuel Bompard de La France Insoumise: «Per evitare questi eccessi bisognerebbe inquadrare i festeggiamenti». Una teoria difficile da dimostrare in concreto, dal momento che in pochi minuti dalla fine della partita, migliaia di persone si sono riversate correndo, gridando e lanciando di tutto verso gli Champs-Elysées e la Bastiglia. Le migliaia che avevano scelto il cosiddetto “inquadramento”, seguire la partita sul maxischermo allestito fuori dallo stadio del Parco dei Principi, hanno assistito agli scontri più violenti, con un fittissimo lancio di razzi e cariche della polizia. Alla fine, le cifre pesanti della serata: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti feriti, 8 dei quali gravi, uno gravissimo, un 17enne accoltellato non lontano dall’Arco di Trionfo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 