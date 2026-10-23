Ferrini-Sant’Elena e Selargius-Tharros i match clou 

Un girone intero di Promozione oggi in campo e non solo. Il gruppo A gioca oggi l’intera settima giornata, con calcio d’inizio alle 16. Unica eccezione Antiochense-Atletico Masainas, anticipata alle 15 per accordo tra le società. La sfida più attesa è al “Polese” di Cagliari: la Ferrini, seconda della classe a quota 15, che vanta il miglior attacco del girone con 18 gol e viene dal 4-0 di Arbus, ospita il Sant’Elena, quarto (13), reduce dal 3-0 sull’Antiochense e con il capocannoniere del girone Mauro Ragatzu, già a segno 8 volte. Le due squadre si ritroveranno il 4 novembre nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia, dopo il 3-1 dell’andata per i quartesi.

La capolista Selargius, imbattuta (cinque vittorie e un pareggio) dopo il 2-2 di Samugheo, riceve al “Virgilio Porcu” la Tharros, ultima con un punto e ancora a secco di vittorie. Imbattuta anche l’Arborea, terza a 14: al “Ginetto Neri” arriva l’Uta che naviga in zona playout. Tra i padroni di casa c’è Massimo Pibiri, autore di 6 reti. Al “Sa Duchessa” si gioca il derby tra Cus Cagliari e Atletico Cagliari: gli universitari, undicesimi a 6, vengono dallo 0-0 di Oristano, gli ospiti, quinti a 10, dall’1-0 sul Vecchio Borgo Sant’Elia.

Al “Bellavista” di Sinnai il Vecchio Borgo Sant’Elia, sesto a 9, ospita il Castiadas, ottavo a 8, che non avrà lo squalificato Grinbaum. A Jerzu, la compagine ogliastrina, con tre pareggi nelle tre gare casalinghe, riceve, senza lo squalificato Rarinca, il Samugheo, che nelle due trasferte non ha ancora segnato. Completano il programma Accademia Sulcitana-Arbus Guspini, con i padroni di casa guidati da Cristian Dessì reduci dal 5-0 di Castiadas, e Antiochense-Atletico Masainas, con gli ospiti fermi a quota 4. Nel girone B si giocano due anticipi. Alle 15, al “Luigi Orecchioni”, l’Arzachena, settimo a 9, ospita il Buddusò, tredicesimo a 4 e ancora senza successi. Alle 16, al “Badu e Linos”, il San Giorgio Perfugas, quindicesimo a 4 punti, riceve il Monte Alma, quarto a 11.



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