Fermati seimila Airbus Sottoposto a revisione anche quello del pontefice 

parigi. Un Airbus A320 è un colosso lungo quasi quaranta metri e pesante oltre settanta tonnellate, e non teme di decollare con maltempo e bufera. Ma ieri mattina a lasciare a terra oltre 6.000 di questi grandi aerei passeggeri sono state le invisibili ma intense radiazioni solari che, come si è scoperto, possono influire sui sistemi di controllo compromettendo la sicurezza in volo. La compagnia francese, prima produttrice al mondo di velivoli civili, è stata costretta ad aggiornare il software di quasi metà della sua flotta globale, causando però ritardi e cancellazioni in tutto il mondo. In qualche caso si è reso necessario addirittura sostituire fisicamente un apparato di bordo, come è accaduto all'aereo di papa Leone XIV, in questi giorni in viaggio tra Turchia e Libano. Il pezzo sostitutivo - un monitor, per la precisione - è subito partito in volo da Roma verso Istanbul, ma per completare la sostituzione di tutti gli altri hardware non più affidabili potrebbe volerci di più.

Sarebbero circa un centinaio, s'è appreso in serata dal governo francese: inizialmente se ne temevano mille. Il pontefice è il passeggero più noto, ma il bug ha impedito il decollo di migliaia e migliaia di viaggiatori in tutto il pianeta: le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express, hanno annunciato che tra i 200 e i 250 dei loro voli avrebbero subito ritardi o cancellazioni, mentre altri 95 sono stati stoppati a Tokyo e ulteriori 90 in Australia. Verso le 13 italiane, comunque, già migliaia di aerei erano tornati al regolare servizio dopo l'aggiornamento software, che si è svolto - ha spiegato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, «senza intoppi».

