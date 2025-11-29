VaiOnline
Trasporti.
30 novembre 2025 alle 00:23

Fermati seimila Airbus Sottoposto a revisione anche quello del pontefice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

parigi. Un Airbus A320 è un colosso lungo quasi quaranta metri e pesante oltre settanta tonnellate, e non teme di decollare con maltempo e bufera. Ma ieri mattina a lasciare a terra oltre 6.000 di questi grandi aerei passeggeri sono state le invisibili ma intense radiazioni solari che, come si è scoperto, possono influire sui sistemi di controllo compromettendo la sicurezza in volo. La compagnia francese, prima produttrice al mondo di velivoli civili, è stata costretta ad aggiornare il software di quasi metà della sua flotta globale, causando però ritardi e cancellazioni in tutto il mondo. In qualche caso si è reso necessario addirittura sostituire fisicamente un apparato di bordo, come è accaduto all'aereo di papa Leone XIV, in questi giorni in viaggio tra Turchia e Libano. Il pezzo sostitutivo - un monitor, per la precisione - è subito partito in volo da Roma verso Istanbul, ma per completare la sostituzione di tutti gli altri hardware non più affidabili potrebbe volerci di più.

Sarebbero circa un centinaio, s'è appreso in serata dal governo francese: inizialmente se ne temevano mille. Il pontefice è il passeggero più noto, ma il bug ha impedito il decollo di migliaia e migliaia di viaggiatori in tutto il pianeta: le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express, hanno annunciato che tra i 200 e i 250 dei loro voli avrebbero subito ritardi o cancellazioni, mentre altri 95 sono stati stoppati a Tokyo e ulteriori 90 in Australia. Verso le 13 italiane, comunque, già migliaia di aerei erano tornati al regolare servizio dopo l'aggiornamento software, che si è svolto - ha spiegato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, «senza intoppi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 