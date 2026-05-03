Favarin suona la carica: «Pronti per la doppia sfida» 

Sale la temperatura per i playoff: l’Ilvamaddalena si prepara per affrontare un doppio derby incandescente per clima e blasone con il Tempio. Due sfide sportive fra squadre che ambiscono al salto di categoria. I galletti hanno battuto nel turno precedente a domicilio la Nuorese, vera e propria rivelazione del campionato, e vorranno riscattarsi con gli isolani che li hanno battuti sia andata che ritorno. Il calcio d’inizio della gara di andata è fissato per mercoledì alle 16 al Manconi.

L’allenatore Giancarlo Favarin sta già preparando i suoi al doppio confronto: «Questa gara è figlia del secondo posto in campionato, un torneo deciso ad una giornata dalla fine e vinto meritatamente dall’Ossese che non ha mai perso. Noi abbiamo fatto bene in queste gare ma purtroppo non è stato sufficiente e ora ci aspettano due partite importanti ma siamo nelle condizioni di giocarcela sino in fondo. Siamo arrivati al punto che non possiamo più fare grossi calcoli dato che ogni turno sarà ad eliminazione diretta. Bisogna cercare in ogni maniera di sfruttare questa altra chance di salto di categoria per provare a conquistare il campionato nazionale dilettanti della prossima stagione anche attraverso questa porta secondaria».

I maddalenini arrivano alla gara con il miglior attacco del torneo insieme all’Ossese in cui spiccano Piassi con 14 centri, De Cenco con 11 e Attili con 9, provando a far valere questi numeri nel reparto offensivo per portare la squadra alle fasi nazionali: la vincente affronterà nel primo turno una squadra toscana, nella eventuale finale invece una fra Marche e Umbria.

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