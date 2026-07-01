Fango e detriti sulla Provinciale 23 

Il fortunale di martedì ha trasformato in un percorso a ostacoli la strada provinciale 23 tra Senorbì e San Basilio. Al chilometro 6 la carreggiata è invasa da fango, pietre e detriti trascinati dalle abbondanti piogge. Il punto più critico si trova dopo una curva, dove il materiale finito sull’asfalto è un pericolo concreto per automobilisti e motociclisti perché riduce l’aderenza dei veicoli e aumenta il rischio di sbandate, soprattutto per chi percorre la strada senza avere il tempo di accorgersi dell’ostacolo. Serve una soluzione immediata, anche perché il problema potrebbe ripresentarsi a ogni nuova precipitazione intensa. Chi percorre la strada chiede un intervento urgente degli enti competenti per rimuovere i detriti, ripristinare le condizioni di sicurezza e verificare lo stato delle cunette e dei sistemi di scolo lungo il tratto interessato.

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