“Fainas” a Seui 

La puntata finale di “Fainas”, oggi alle 15 su Videolina, entra nel cuore del rito di S’Urzu e Sa Mamulada, seguendo la processione che attraversa il paese come un racconto antico che si rinnova ogni anno. Non c’è musica all’inizio. Solo una croce fatta di rami, portata lentamente, a indicare il cammino. Poi le insegne del gruppo, segno di una comunità che si riconosce e si dichiara presente. Arriva Sa Filongiana, custode del filo della vita, e subito dopo S’Urzu, creatura selvaggia, memoria animale, corpo che non imita la bestia ma la richiama. A dominarlo c’è Su Omadore, in una tensione continua tra controllo e ribellione, mentre il fragore di Su Mascu e ghia lacera l’aria con il suono violento delle mamuladas.