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100 anni dal Nobel.
19 marzo 2026 alle 00:27

Facoltà Teologica: Grazia Deledda tra fede e scrittura 

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In occasione del centenario dal conferimento del premio Nobel per la letteratura e dei novant’anni dalla morte di Grazia Deledda, la Facoltà Teologica della Sardegna organizza un convegno sul rapporto tra fede e letteratura nella grande scrittrice di Nuoro. L’incontro, dall’emblematico titolo “Fede e letteratura: il caso Grazia Deledda”, si terrà domani (20 marzo), alle 17, nell’Aula Magna della Facoltà Teologica della Sardegna di via Sanjust 13 a Cagliari.

All’incontro interverranno Neria De Giovanni, critica letteraria e saggista, autrice di quasi 40 volumi tra saggistica e prosa letteraria, ed esperta della Deledda, Salvatore Bulla, dottore di ricerca in lingue e letterature moderne e contemporanee, e autore di un volume su Grazia Deledda in chiave religiosa e morale e infine Matteo Vinti, dottore di ricerca in letterature comparate e docente di Teologia dogmatica alla Facoltà Teologica della Sardegna.

Modera l’incontro monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, e Gran Cancelliere della Facoltà Teologica della Sardegna.

L’evento è organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall’associazione Suor Giuseppina Nicoli.

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