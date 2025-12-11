Export italiano: terzo trimestre positivo, ma la Sardegna crolla 

Sardegna e Sicilia fanalino di coda nella classifica nazionale delle esportazioni: nel terzo trimestre 2025 l’Istat stima una crescita per tutte le ripartizioni territoriali, ad eccezione di Sud e Isole (-0,9%).

Nel periodo gennaio-settembre 2025, il valore complessivo dell’export italiano ha registrato un aumento del +3,6%, trainato da Centro e Nord. Nella direzione opposta invece Sardegna e Sicilia, con un’ampia contrazione del -7,3%.

Lo scenario

La Sardegna persiste tra le regioni meno competitive. Con un calo del -11,5%, si colloca al secondo posto per valori negativi: peggio solo la Basilicata (-12,1%), seguono Molise (-7,7%) e Sicilia (-5,1%). Minori vendite di coke e prodotti petroliferi raffinati dalle isole, e di autoveicoli da Piemonte e Campania, assieme al calo dei mercati toscani contribuiscono negativamente per -1,1 punti percentuali. D’altra parte il mercato di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Abruzzo, spiegano la crescita di 3,0 punti percentuali dell’export nazionale.

Dall’analisi provinciale dell’Istat emergono contributi negativi da parte di Cagliari, che si colloca al fianco di Milano, Siracusa, Siena e Venezia. Performance positive invece arrivano da Firenze, Trieste, Frosinone, Varese e Arezzo.

